НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемФК «Ростов» на сборах в Абу-Даби играет в приставку и смотрит футболСМИ сравнили доходы Загитовой и Медведевой от ледовых шоуХакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в СШАВидео: борцы устроили массовую драку на турнире в СтамбулеПанфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играхФК «Ростов» на сборах в Абу-Даби играет в приставку и смотрит футболУ полузащитника Романа Еременко взяли интервью. По его словам, из-за травмы он пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому сейчас работает очень усердно.рекламаЦСКА хочет арендовать вингера «Уотфорда» Саксесса (Footmercato)Крайний нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс может продолжить карьеру в ЦСКА.«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖВ рамках 20-го тура чемпионата Франции «Монако» на гостевом стадионе достойно противостояло чемпионам страны «Пари Сен-Жермен».«Барселона» уведомила Вальверде о расторжении контрактаГлавный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сегодня узнал о том, что скоро будет уволен со своего поста.Экипажи «Камаз-мастер» вновь заняли весь пьедестал этапа «Дакара»Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии показал лучшее время.Капитана «Салавата Юлаева» дисквалифицировали за удар в колено соперникаКХЛ дисквалифицировала капитана уфимского «Салавата Юлаева» на четыре матча регулярного чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаСтали известны соперники волейбольных сборных России на Олимпиаде-2020Сегодня завершились континентальные квалификационные турниры и определились последние участники Олимпиады в Токио, после чего полностью сформировались составы групп.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар». Об этом сообщает пресс-служба турнира.рекламаАлександр Тихонов — о словах Губерниева: Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком!Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Дмитрия Губерниева. Журналист припомнил Тихонову, что тот находился под арестом в 2000 году.