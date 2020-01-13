ФК «Ростов» на сборах в Абу-Даби играет в приставку и смотрит футбол

У полузащитника Романа Еременко взяли интервью. По его словам, из-за травмы он пропустил последние игры перед зимней паузой, поэтому сейчас работает очень усердно.