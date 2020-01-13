«Монако» Головина сыграл вничью с «ПСЖ», несмотря на дубль Неймара

В матче чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью - 3:3. Этот матч стал самым интересным в 20-м туре чемпионата Франции.