Бутырская объяснила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста

Первая в истории российская чемпионка мира Мария Бутырская рассказала, кто из отечественных фигуристок обладает наибольшим потенциалом. «Нет, тут уже трудно сказать.