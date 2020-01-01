Биатлон. Отец Юрловой-Перхт: Екатерина готовится к этапу в Рупольдинге

Отец и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, Виктор Юрлов рассказал о том, когда его дочь рассчитывает вернуться в состав сборной России на Кубок мира.