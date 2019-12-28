Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия

Авторитетный портал Givemesport составил рейтинг 100 лучших футболистов за последние 10 лет. В него вошёл всего один игрок, представляющий Российскую Премьер Лигу.