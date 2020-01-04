Кукурелья: «Я не оскорблял Милитао, сказал ему, чтобы он закрыл клюв»

Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья заявил, что не оскорблял своего визави из "Реала" Эдера Милитао:Хочу прояснить ситуацию и заявить, что я не оскорблял и не унижал Милитао.