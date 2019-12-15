Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А

В 16-м туре чемпионата Италии среди команд Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над «Удинезе». Матч, проходивший на «Ювентус Стэдиуме» в Турине, завершился победой хозяев со счётом 3:1.