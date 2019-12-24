Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Двух судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицировали на полтора года

Двух судей, отдавших победу Кудряшову, дисквалифицировали на полтора года. 21 декабря в Красноярске прошел бой между волгодонцем Дмитрием Кудряшовым и Вацлавом Пейсаром из Чехии.