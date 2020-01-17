Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Севильей»

«Реал» назвал список игроков, которые попали в предварительную заявку на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи». В неё не был включён полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл.