Леонид Слуцкий об игроках «Рубина»: Похожие на всех и не похожие ни на кого

(Казань, 17 января, «Татар-информ»). Главный тренер «Рубина» успевает не только тренировать казанских футболистов на сборе в Турции, смачно комментируя их действия, но и активно «отжигает» в интернете.