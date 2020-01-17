МакГрегор против Серроне. Прогноз, время проведения и прямая трансляция главного боя UFC 246 19 января

В субботу поздно вечером в США, когда у нас в Москве будет уже ранее утро, пройдет один из самых ожидаемых поединков UFC этого года – бой Конора МакГрегора с Дональдом «Ковбоем» Серроне.