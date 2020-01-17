Аделаида (ATP). Рублев обыграл Оже-Альяссима, Харрис вышел в финал

В полуфинале турнира в Аделаиде чемпион Дохи Андрей Рублев второй раз в карьере победил Феликса Оже-Альяссима. Южноафриканец Ллойд Харрис обыграл Томми Пола и впервые вышел в финал ATP.