Алина Загитова не захотела отвечать, следит ли за реакцией болельщиков после приостановки карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о том, следит ли она за реакцией болельщиков на ее заявление о приостановке карьеры.