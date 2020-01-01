Капитан канадцев Хэйтон извинился за то, что не снял шлем во время гимна России

Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон извинился за свой поступок после матча с Россией (0:6) на молодёжном чемпионате мира-2020 по хоккею. Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России.