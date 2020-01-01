«Табу? „Спартак“ — сразу нет». Василий Березуцкий рассказал о планах на тренерское будущее

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своих планах на тренерское будущее. — В Казань к Слуцкому не поедем.