Драчёв считает, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под своим флагом

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение, что национальная команда выступит на предстоящем чемпионате мира под флагом России из-за сроков вступления в силу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).