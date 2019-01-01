Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

«Монако» – «Лилль»: прогноз на матч 1/8 финала Кубка французской лиги 19/20

«Монако» Монегаски выдали ужасный старт в чемпионате Франции и даже казалось, что коллективу снова суждено будет в лучшем случае бороться за выживание.