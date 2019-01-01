Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ

Кубок французской лиги. 1/8 финала. «Монако» крупно проиграл «Лиллю»

В 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» потерпел поражение от «Лилля» (0:3), «ПСЖ» встречается с «Ле-Маном». Кубок французской лиги 1/8 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.