Лыжный спорт

Выиграв гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем и гонку преследования классическим ходом на втором этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), российский лыжник Александр Большунов увеличил своё преимущество в общем зачёте соревнований – у него 1281 очко.