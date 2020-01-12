НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола сравнил Агуэро и МессиВосьмой этап «Дакара» отменен из-за смерти португальского гонщикаЛыжные гонки. Мужчины. Общий зачёт Кубка мира и итоги этапа в ДрезденеНазван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоуЮношеские Олимпийские игры. Общий медальный зачет. Россия занимает второе местоГвардиола сравнил Агуэро и МессиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли игрок команды Серхио Агуэро лучшим нападающим мира. «Лучший — Месси. Агуэро — лучшая «девятка»?реклама«Думаю, болельщикам понравилось. Старались отвечать атакой на атаку». Головин оценил игру «Монако» против «ПСЖ»Полузащитник «Монако» Александр Головин считает ничью в матче с «ПСЖ» (3:3) в чемпионате Франции приемлемым результатом для монегасской команды. — Думаю, игра понравилась болельщикам.«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в серии пенальти футболистов «Атлетико»Футбольный клуб «Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» со счетом 4:1. Спортсмены этой команды в 11 раз завоевали Суперкубок Испании. Игра состоялась накануне, 12 января, в Саудовской Аравии.Гусев набрал очки в 3 матчах подряд. У него 27 баллов в 42 играхФорвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). После броска россиянина шайбу в ворота переправил Трэвис Зэйджак, автор победного гола.Хави заявил о готовности тренировать «Барселону»Главный тренер «Аль-Садда» Хави ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону». «Я был готов тренировать "Аль-Садд", когда начинал карьеру тренера. "Барселона"?В «Кельне» скептически оценивают перспективы сделки по ХеведесуЗащитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес, скорее всего, не перейдет в «Кельн». По информации источника, стороны далеки от сделки.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма— : —ЛеччеНачало в 14:45Весь футболрекламаНурмагомедов назвал Серроне «очкошником»Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оставил без внимания недавние слова американца Дональда Серроне, который признался, что испытывает страх перед началом боя.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Рейтинг WTA. Александрова дебютировала в топ-30, 5 экс-первых ракеток мира – за пределами топ-30По итогам первой недели сезона чемпионка Брисбена Каролина Плишкова, защитившая титул, сохранила в мировом рейтинге вторую позицию.реклама