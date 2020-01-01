Новак Джокович: Удивился, что Рафа не сыграл в паре

Серб Новак Джокович поделился впечатлениями от встречи с командой Испании в финале ATP Cup. "Поединки с Рафой всегда проходят напряжённо, но я знал, что у меня будет шанс, если я здорово начну встречу.