Россия vs Швейцария и другие четвертьфиналы МЧМ. Все трансляции 2 января

С «Матч ТВ» вы сможете перенестись на чешские хоккейные арены почти на весь день. 14:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд.