После Швейцарии ждем Швецию? Сборная России – в полуфинале МЧМ

Нас пугали Швейцарией, сокрушившей в группе Финляндию (5:2), а год назад, в Ванкувере, снявшую в четвертьфинале с пробега фаворитов шведов.