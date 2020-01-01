Капитан Канады не снял шлем во время гимна России на МЧМ по хоккею. Ему отказались пожимать руку

Позже игроку пришлось извиниться.Скандальный эпизод произошел после матча между Россией и Канадой (6:0) в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.