НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном»Жером Ле Баннер: «Дацик — очень неординарный соперник»Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Удинезе». Текстовая трансляцияВЭБ.РФ станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКАВратарь финнов забил через всю площадку. Это его первый матч за сборную«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном»В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» – 1:1.рекламаВ Испании Зозулю вновь назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке, команды не вышли на второй таймВ Испании ультрас сорвали матч — они оскорбляли Романа Зозулю. Испания решила не отставать от Италии, где в этом сезоне расистские скандалы случаются каждую неделю, и устроила свой.Навка рассказала, будет ли Загитова участвовать в ледовом шоуФигуристка Татьяна Навка призналась, что не хотела бы комментировать скандал между тренерским штабом Тутберидзе и Евгением Плющенко, который начался после распространения слухов о том, что Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру.В Петербурге стартовал хоккейный матч между сборными России и ФинляндииИгра проходит на "Газпром Арене". Сегодня, 15 декабря, в 16:00 стартовал матч в рамках Кубка Первого канала между сборными по хоккею России и Финляндии.Де Брюйне уничтожил «Арсенал», а вот «Лестер» захромалКрупно обыграв «канониров» на «Эмирейтс», «Ман Сити» возобновил погоню за «Ливерпулем». Однако разрыв настолько велик, что шансы «горожан» на успех близки к нулю.Пётр Ян отправил Юрайю Фейбера в нокаут на турнире UFC 245На состоявшемся в Лас-Вегасе турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 боец Пётр Ян из России одержал победу на американцем Юрайей Фейбером.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал0 : 3Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта2 : 2МальоркаЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-041 : 0АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииВерона3 : 3ТориноЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаРоссийские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мираМужская сборная Норвегии в воскресенье выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир