Навка рассказала, будет ли Загитова участвовать в ледовом шоу

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что не хотела бы комментировать скандал между тренерским штабом Тутберидзе и Евгением Плющенко, который начался после распространения слухов о том, что Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру.