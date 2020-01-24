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Могильный считает, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

Легендарный российский хоккеист Александр Могильный оценил перспективы соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» установить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб за карьеру.
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