Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

Антон Шипулин — о скандале в фигурном катании: В биатлоне стараются не выносить сор из избы

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин выразил мнение по поводу скандала, связанного с решением фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.