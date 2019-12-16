Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

Навка рассказала, как заполучила Загитову в свое ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале о том, как заполучила олимпийскую чемпионку Алину Загитову в свое ледовое шоу «Спящая красавица.