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Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады

Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

Овечкин похоронил «Вашингтон», подарив шайбу русскому вундеркинду. Свечников — злой гений для Ови

После того, как Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили главную драку плей-офф-2019, казалось, каждая следующая встреча двух русских форвардов будет проходить при повышенном уровне взрывоопасности.

«Тур де Ски». 2-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо, Пеллегрино пробегут спринт свободным стилем

29 декабря на втором этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации – 11.25 по московскому времени, финала – 13.47. Трансляция – Eurosport 2 (финал).
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