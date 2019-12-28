Фигуристки Щербакова и Косторная побили рекорды на чемпионате России

Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. Ее результаты в произвольной программе и по сумме программ превысили мировой рекорд. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 28 декабря.