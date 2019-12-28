Егор Замула: «Это были не канадцы – они испугались нас. Мы просто съели их»

Защитник молодежной сборной России Егор Замула высказался после победы над командой Канады в матче МЧМ-2020. «Канадцы нас просто забоялись. Они боялись вступать в единоборства, боялись нас.