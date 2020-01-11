Тренер «Малаги» о видео с пенисом: «Я жертва этой истории. Такие ситуации часто приводят к суициду»

Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо высказался по поводу скандальной истории с его участием. На этой неделе в интернет попало пикантное видео, украденное из мессенджера специалиста.