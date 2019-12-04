«Ливерпуль» пропустил второй гол после удара Ришарлисона в падении плечом. Видео

Евгений Гончаров подробно рассказал о том, как Александра Емельяненко нокаутировали в «Ахмате»

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором Александра Емельяненко отправляют в нокаут во время боксерского спарринга в клубе "Ахмат".