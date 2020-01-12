«Я одна из миллионов угнетаемых женщин». Иран покинула единственная олимпийская медалистка в истории страны

21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде покинула Иран по политическим мотивам. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram. Ализаде назвала себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране».