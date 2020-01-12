НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВальверде обозлён на «Барселону» из-за переговоров с ХавиЖильцов — о гибели Гонсалвеша: человек отдал себя «Дакару», гонка забирает лучшихДиллиан Уайт: «Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера»Ковальчук сфотографировался с первой шайбой за «Монреаль»«Мышление очкошника». Хабиб жестко высмеял СерронеВальверде обозлён на «Барселону» из-за переговоров с ХавиГлавный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде обозлён на руководство каталонского клуба.В Сети ходят разговоры, что его место в ближайшее время должен занять главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави.рекламаГоловин в заявке «Монако» на матч против ПСЖПресс-служба "Монако" опубликовала заявку на предстоящий матч 20 тура чемпионата Франции против "Пари Сен-Жермен". Игра состоится в Париже завтра 12 января.Зидан завоевал 10 трофеев как тренер «Реала». Это 2-й результат в истории клуба«Реал» выиграл Суперкубок Испании в финальном матче с «Атлетико» (0:0, 4:1 пен). Это уже 10-й трофей в карьере Зинедина Зидана в качестве главного тренера «сливочных».«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» в 22-м туре АПЛ«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Астон Виллой» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Бирмингеме и завершилась в пользу гостей — 6:1.Экипажи «Камаз-мастер» вновь заняли весь пьедестал этапа «Дакара»Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии показал лучшее время.Кубок мира. Зачет масс-стартов. Фуркад лидирует, Логинов – 13-йФранцузский биатлонист Мартен Фуркад лидирует в зачете масс-стартов на Кубке мира, россиянин Александр Логинов – 13-й.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииСампдория5 : 1БрешиаЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЧемпионат ФранцииДижон1 : 0ЛилльЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКубок мира. Масс-старт. Мякяряйнен выиграла. Кривко – 7-я12 января на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошел женский масс-старт. Победу одержала Кайса Мякяряйнен.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир «Я одна из миллионов угнетаемых женщин». Иран покинула единственная олимпийская медалистка в истории страны21-летняя тхэквондистка Кимия Ализаде покинула Иран по политическим мотивам. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram. Ализаде назвала себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране».реклама«Рома» — «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии в РимеИзвестный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Ювентус». Ставка: гол Роналду за 1.95. «Игра на три результата.