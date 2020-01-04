Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Форвард «Витесса» Рой Беренс высказался об экс-тренере команды Леониде Слуцком. «Я высказал свое мнение по тактике. Я был в основном составе, команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда.