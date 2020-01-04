НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемWADA определило размер взноса России в 2020 годуПолуфинал МЧМ по хоккею Россия - Швеция покажет «Первый канал»Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023 в ЕкатеринбургеОтменены сборы команды США по футболу в КатареНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПWADA определило размер взноса России в 2020 году4 января стал известен размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год.рекламаХоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет ШвецияОпределились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии. Счет встречи составил 5:0. Две шайбы забросил Нильс Хёнгландер.Ковальчук подписал контакт с «Монреалем», зарплата и подробности сделки$ 700 тыс. и двустороннее соглашение — такие бумаги подписывают даже не все новички. Это свершилось.Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»Форвард «Витесса» Рой Беренс высказался об экс-тренере команды Леониде Слуцком. «Я высказал свое мнение по тактике. Я был в основном составе, команда хотела, чтобы я играл на позиции форварда.Российский нападающий Кузнецов помог «Вашингтону» одержать победу над «Каролиной»Команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Каролину» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия— : —ЭйбарНачало в 07:00Чемпионат ИспанииХетафе— : —РеалНачало в 10:00Чемпионат ИспанииАтлетико— : —ЛевантеНачало в 12:30Еще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем— : —БлэкбернНачало в 07:31Кубок Англии1/32 ФиналаБернли— : —Питерборо ЮнайтедНачало в 07:31Еще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег— : —ПарижНачало в 07:00Кубок Франции1/32 ФиналаНьор— : —Сен-ПьерруазНачало в 07:00Еще 15Чемпионат ПортугалииАвеш— : —Санта-КлараНачало в 10:30Еще 3Весь футболрекламаКонор Макгрегор: Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречиИзвестный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в очередной раз нелицеприятно высказался о своем вечном сопернике - россиянине Хабибе Нурмагомедове.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир