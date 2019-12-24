Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко. Раньше он называл его новым императором и даже бил на спарринге

У них вообще теплые отношения. В ноябре 2016 года Александр Емельяненко вышел из тюрьмы, а уже зимой 2017-го подписал контракт с «Ахматом» – и клубом, и промоушеном. Тренировался, выступал, побеждал.