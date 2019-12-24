Путин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин вышел на лед для участия в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Он проходит вечером в среду, 25 декабря, на катке на Красной площади.