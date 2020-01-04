«Лучшая сборная за 5-7 лет». Эксперты об ожиданиях от полуфинала МЧМ

МОСКВА, 4 января/ Радио Sputnik. Молодежная сборная России по хоккею 4 января проведет в чешской Остраве полуфинальный матч в рамках чемпионата мира против сборной Швеции.