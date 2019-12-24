НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»Исполком ОКР поддержал позицию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с отстранением России на 4 годаМедведева повредила коньки, фанатов учили болеть, Самсонов получил льва. День на чемпионате РоссииВ Москве прошла премьера мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств»Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»В матче 19-го тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм Хотспур" одолел "Брайтон энд Хоув Альбион". Встреча закончилась со счетом 2:1.рекламаСборная России уступила команде Чехии на старте МЧМ-2020В Остраве завершился матч Молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ). Хозяева льда, сборная Чехии справилась с эмоциями и обыграла российскую сборную со счетом: 4:3.Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешьБоец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В конце ноября Емельяненко провел бой с Кокляевым по правилам бокса.На ЧР по фигурному катанию с короткими программами выступят спортивные парыНа чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске стартует турнир спортивных пар. Соревнования пройдут на «Платинум-Арене Красноярск».«Челси» проиграл «Саутгемптону» (0:2). У Лэмпарда 5 поражений в 7 последних матчах АПЛ«Челси» проиграл «Саутгемптону» в матче 19-го тура чемпионата Англии (0:2). Команда Фрэнка Лэмпарда потерпела пятое поражение в семи последних матчах АПЛ.Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»Соревнования чемпионата России, проходящие в рамках 4-5 этапов Кубка России, отборочные в сборную страны стартовали сегодня в Ижевске.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛидс Юнайтед0 : 1ПрестонИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаХоккеист сборной Чехии: «Мы знали, что Аскаров много пропускает со стороны ловушки»Нападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Супруга Шумахера выступила с обращением к болельщикам перед годовщиной аварии мужаЖена семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Коринна Шумахер выступила с обращением к болельщикам перед шестилетней годовщиной аварии мужа.реклама