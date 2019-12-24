Федор Емельяненко о бое брата с Кокляевым: это даже цирком не назовешь

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. В конце ноября Емельяненко провел бой с Кокляевым по правилам бокса.