НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМолодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМЗагитова одернула фанатку, которая пыталась её обнятьКак фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. ВидеоГлава UFC: Сумасшедшие гонорары Макгрегора и Нурмагомедова контракт не запрещает разглашатьРоман Абрамович возвращается в ЛондонМолодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧММолодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС.рекламаОпределился соперник России по 1/4 финала молодежного ЧМ по хоккеюСборная России сыграет в 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Швейцарии. Матч состоится 2 января.Россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»Первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе занял россиянин Сергей Устюгов.Российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежкиНа проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раундеБоец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вышел на ринг американцем Куинтоном Джексоном. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.Малкин стал лучшим игроком матчаЕвгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» россиянина переиграл канадский клуб «Оттава Сенаторс» 5:2, сообщает телеканал «МИР 24».ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаФинны разгромили сборную Казахстана в рамках МЧМ-2020Сборная Финляндии обыграла команду Казахстана в матче группового этапа молодежного чемпионата мира 2020 года.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Россия — Германия — матч смерти за плей-офф. Все расклады для нашей сборной на МЧМРасклады перед последним днем группового этапа «С Америкой у нас немного отключился мозг».рекламаТурсынбаева показала мышцы ног и прессКазахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поразила всех своим фото, сообщает Prosports.kz. В своем Инстагра-аккаунте спортсменка выложила фотографии с отдыха.