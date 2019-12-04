Агент: «Пока мы не общались с Цорном по поводу будущего Педро Роши в „Спартаке“»

Агент нападающего «Спартака» Педро Роши Хэмилтон Бернард рассказал, что пока не контактировал с красно-белыми по поводу будущего своего клиента, а также прокомментировал информацию бразильских СМИ по поводу возможного обмена игрока на двух других футболистов «Крузейро».