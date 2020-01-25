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«Рома» претендует на хавбека «Милана»

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета может продолжить карьеру в "Роме", об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.Римский клуб планирует оформить полноценный трансфер хавбека, однако "россонери" хотят отдать игрока только на основе арендного соглашения.Ранее на игрока также претендовал ПСЖ.
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