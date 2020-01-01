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Макгрегор вызвался заменить Нурмагомедова или Фергюсона

Бывший чемпион двух весовых категорий Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор выдвинул свою кандидатуру в качестве запасного бойца на поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
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