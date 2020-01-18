Рублёв признался, что не ожидал попадания в финалы двух подряд турниров ATP

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира в австралийской Аделаиде, который стал для него вторым финалом подряд в соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).