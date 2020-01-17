РЕН ТВ разыграет призы для зрителей боя Макгрегор — Серроне

Одержать победу может каждый из вас! Во время трансляции боя Макгрегор — Серроне РЕН ТВ разыграет суперпризы от UFC. А вот, кстати, и один из них на столе.