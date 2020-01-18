Рублёв – первый теннисист за 16 лет, выигравший два турнира подряд на старте сезона

Неделю назад Андрей Рублёв победил французского теннисиста Корентена Муте в финале турнира в Дохе. Это позволило ему завоевать первый титул в сезоне 2020 года.