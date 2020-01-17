В «Зенит» может перейти капитан сборной Казахстана. Он играл с Аршавиным и Тимощуком

В пятницу «Зенит» объявил о том, что на тренировочный сбор команды в Доху прибыл атакующий полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.