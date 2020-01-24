Павлюченкова задавила №2 в мире. У нее новый тренер, который делает всех нелюдимыми

Лучшая победа с 2017-го. После того, как Анастасия Павлюченкова на Australian Open на двух тай-брейках разобрала вторую ракетку мира Каролину Плишкову, французская журналистка Кароль Бушар написала: «На днях она рассказала мне, что еще более решительно настроена идти на все жертвы и соблюдать дисциплину, необходимую для достижения ее целей.