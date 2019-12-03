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Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала

Штаб сборной России объявил полный состав на Кубок Первого канала, который пройдет с 12 по 15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
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Филадельфия — Аризона
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Каролина — Сан-Хосе
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Монреаль — Колорадо
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Эдмонтон — Оттава
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Питтсбург — Сент-Луис
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Торонто — Колорадо
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Сан-Хосе — Вашингтон
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Ванкувер — Оттава
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Виннипег — Даллас
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Нэшвилл — Тампа-Бэй
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Филадельфия — Торонто
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Нью-Джерси — Вегас
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Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
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Флорида — Миннесота
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Коламбус — Аризона
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Бостон — Каролина
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02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
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02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
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02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
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02:42:06
Бостон – Монреаль
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02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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