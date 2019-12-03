Бойцы ММА набросились друг на друга и одновременно отправились в нокдаун — видео

Бойцы ММА — 22-летний Эдер Лопеш и 31-летний Диогу Невеш — сошлись в октагоне и во время атаки одновременно нанесли друг другу сильные удары, что в итоге привело к двойному нокдауну.