Панин дисквалифицирован на 4 матча за удар в колено Майоне

КХЛ дисквалифицировала защитника «Салавата Юлаева» на четыре матча. Во время матча с рижским «Динамо» (5:0) Панин ударил в колено защитнику Мэтью Майоне.